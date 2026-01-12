Gasunie transporteerde meer gas in 2025 dan in 2024

Foto: Gasunie

Gasunie heeft vorig jaar zo’n 6,2 procent meer aardgas getransporteerd dan in 2024. Dat komt vooral doordat meer gas is opgeslagen in gasbergingen, door een toename in gasverbruik door elektriciteitscentrales, en doordat er meer gas naar Duitsland is geëxporteerd. In totaal gaat het om zo’n 63,4 miljard kubieke meter gas.

Ondanks de toename aan getransporteerd gas is het binnenlandse gasverbruik nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2024. Wel lijkt het gas andere doelen te hebben. Zo nam het transport naar industrie af met zo’n negen procent vanwege een lagere vraag. Het verbruik door elektriciteitscentrales steeg juist. Dit komt doordat gas vaker wordt ingezet om schommelingen in zon- en windproductie op te vangen.

Vooral tijdens koude, donkere winterdagen, met weinig zon en wind, zijn recordhoeveelheden gas naar centrales getransporteerd om de elektriciteitsproductie op peil te houden, aldus de Gasunie op haar website.