Gang naar rechter dreigt vanwege kunstwerk Toyisme aan Vechtstraat

Er dreigt een gang naar de rechter om het kunstwerk van Toyisme aan de Vechtstraat in de Rivierenbuurt te behouden.

De gemeente besloot woensdagavond dat het kunstwerk moet verdwijnen omdat het aangebracht is op een monumentaal pand. De gemeente kwam daar pas achter toen het kunstwerk in oktober al klaar was.

Wethouder Rik van Niejenhuis liet weten verschrikkelijk spijt te hebben omdat het zo gelopen was, maar dat er juridisch geen andere mogelijkheden zijn dan het kunstwerk te verwijderen.

De buurtbewoners vinden het werk een aanwinst voor de wijk en willen het behouden. Zij kregen steun van de oppositie in de gemeenteraad, die hoopte dat er in dit geval afgeweken kon worden van de regels. Daar was geen meerderheid voor.

De bewoners en ook de kunstenaars dreigen nu met een stap naar de rechter. Zij hadden al 2500 handtekeningen ingezameld die woensdagavond aangeboden werden aan de gemeenteraad.