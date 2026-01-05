FreeSonic maakt volledige line-up bekend

foto: Chris Garrit - EM2

EM2 heeft het volledige muzikale programma voor FreeSonic bekend gemaakt. Dit gratis toegankelijke showcasefestival vindt plaats op het voormalige Suikerunieterrein tijdens Eurosonic Noorderslag op 14, 15 en 16 januari 2026.

Tijdens het meerdaagse evenement bij EM2 kunnen bezoekers op twee podia verschillende muziekacts zien: van singer-songwriters tot jazz en rockbands. De artiesten zijn zowel internationaal als lokaal, met enkele muzikanten uit Drenthe.

Kijk op deze website voor de line-up.