Fracties willen opheldering na ‘participatie-debacle’ daklozenopvang: “Worden zorgen van inwoners nu serieus genomen?”

Nieuwe Boteringestraat 28-30. Foto: Laurens Jove Rodriguez

De fracties van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden willen opheldering van het college over de mislukte participatie rond de nieuwe daklozenopvang. De voorzieningenrechter oordeelde maandag dat de gemeente haar eigen regels heeft geschonden bij de verhuizing naar de Nieuwe Boteringestraat.

“Het kort geding was aangespannen door een groep van 87 omwonenden die al langer bezwaar maken tegen de manier waarop zij betrokken worden bij het proces”, vertelt Elisabeth Akkerman (VVD). De rechter gaf de bewoners deels gelijk: de gemeente heeft de buurt geen reële kans gegeven om hun zorgen kenbaar te maken voordat het besluit werd genomen. “Wij willen weten hoe het college reflecteert op deze uitspraak en hoe het kan dat zij zich niet aan haar eigen regels houdt”, aldus Akkerman.

Onzorgvuldige communicatie

De verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils, van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringestraat, stuit op veel weerstand in de Hortusbuurt. De bewoners zijn niet tegen de opvang, maar hebben wel problemen met de manier van participatie. De rechter oordeelde dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld door de indruk te wekken dat bewoners nog invloed hadden op de locatiekeuze, terwijl dat besluit achter de schermen al vaststond. Zelfs bij de meest beperkte vorm van participatie is de gemeente verplicht om bewoners tijdig en eerlijk te informeren, zo luidt het vonnis.

Besluit over verkiezingen getild

Door de uitspraak van de rechter mag de gemeente pas ná 17 februari een definitief besluit nemen. Dit heeft grote politieke gevolgen: op 18 februari vindt de allerlaatste raadsvergadering plaats van de huidige gemeenteraad. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk geworden om dit dossier nog voor de gemeenteraadsverkiezingen af te ronden.

De drie oppositiepartijen willen van het college de garantie dat de zorgen van de inwoners in het vervolgtraject wél serieus worden genomen. Akkerman: “Wij willen weten wat nu de vervolgstappen zijn. Kunnen we er nu van uitgaan dat de communicatie voortaan helder en transparant is?” De partijen hopen dat het college lering trekt uit deze juridische tik op de vingers voordat het proces wordt voortgezet.