Forum viert opening vernieuwde bibliotheken met activiteitenweek

Foto: Forum Bibliotheek Hoogkerk via Facebook

Forum Groningen organiseert volgende week (12 tot en met 17 januari) een openingsweek in de vernieuwde bibliotheken in Hoogkerk, Selwerd en Haren. De verbouwingen zijn grotendeels afgerond en dat wordt gevierd met een week vol gratis activiteiten.

Elke locatie heeft een eigen programma. In Hoogkerk is er op woensdag een mogelijkheid om portretfoto’s te laten maken. Op donderdag schrijven wijkdichters korte gedichten op verzoek.In Selwerd wordt op donderdag een nieuwe meertalige voorleescollectie gepresenteerd. Daarbij wordt het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg tegelijk in het Nederlands en Arabisch voorgelezen. In Haren is er op vrijdag een extra editie van Naked Lunch. Daar wordt gesproken over een recent verschenen essaybundel.

Een aantal activiteiten vindt plaats op alle drie de locaties, verspreid over verschillende dagen. Zo zijn er middagen met computerspellen, waaronder racespellen en voetbalgames. Ook zijn er VR-brillen en 3D-printers beschikbaar. Voor kinderen zijn er speciale momenten. In Haren is er een ontmoeting met het boekfiguur Kikker. In Selwerd en Hoogkerk komt Rupsje Nooitgenoeg langs.

Met de heropening van de drie filialen zet Forum Groningen een volgende stap in de vernieuwing van de bibliotheken. De locaties zijn opnieuw ingericht en bieden naast boeken ook ruimte voor activiteiten, ontmoeting en ondersteuning.

Het volledige programma van de openingsweek is hier te vinden. Buurtbewoners, bezoekers en andere belangstellenden zijn de hele week welkom. Lid zijn van de bibliotheek is niet nodig om mee te doen.