Forse zeges Gorecht en Groen Geel, pak slaag VV Groningen

Foto Andor Heij

Gorecht is zaterdag in de tweede klasse J goed uit de winterstop gekomen. GVAV verloor. In 3R won koploper Groen Geel fors en VV Groningen kreeg dubbele cijfers om de oren.

Gorecht won in en tegen Zuidlaren met 4-1. Sven Hazewinkel, Jens van der Woude en Robin Zuidema zetten Gorecht op een comfortable 3-0 voorsprong. Zuidlaren scoorde na rust tegen, maar Leon Buiter bepaalde de eindstand. Gorecht klom naar de vierde positie.

GVAV Rapiditas verloor thuis het kelderduel met Noordscheschut: 3-0. GVAV blijft met slechts vier punten na elf wedstrijden laatste.

Derde klasse

In 3R behield Groen Geel de koppositie door met 5-0 te winnen van Loppersum. Rob van der Leij maakte de eerste twee doelpunten. Via een eigen doelpunt, Jensen Postma en Laurens Stellingwerf werd de eindstand bereikt. Groen Geel heeft twee punten meer dan achtervolger Wildervank dat ook won.

Rode lantaarndrager VV Groningen kreeg in Appingedam een flink pak slaag. Het werd maar liefst 10-0 voor DVC Appingedam. Bram Mulder maakte er vijf.

The Knickerbockers speelde met 1-1 gelijk bij Corenos. Leon Hovenkamp scoorde voor de studenten die vierde staan in 3R.

Helpman won bij CEC met 3-1. Tim van Dorp maakte er twee en Jan van Essen één. Helpman staat achtste.

Omlandia verloor thuis met 4-2 van Veendam 1894. De Ten Boersters kwamen nog wel met 2-0 voor door Remco Bolhuis en Ferry Knol, maar daarna ging het mis. Omlandia zakte naar de negende plek.

Be Quick 1887 (zaterdag) is tiende. Be Quick verloor thuis met 3-1 van NEC Delfzijl. Fillipo Mecozzi scoorde voor de stad-Groningers.

Lagere klassen

In 5F deden Haren en Amicitia VMC bovenin aan stuivertje wisselen. Haren speelde met 4-4 gelijk tegen DIO Groningen. Amicitia VMC kon daardoor de koppositie weer overnemen door bij Gruno met 4-1 te winnen. Amicita heeft twee punten voorsprong op Haren, maar Haren speelde een wedstrijd minder.