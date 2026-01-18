Forse schade Pelstergasthuis: boom op middenterrein valt om en beschadigt meerdere woningen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Verschillende woningen van het Pelstergasthuis aan de Kleine Pelsterstraat zijn zondagavond beschadigd geraakt. Op het middenterrein is een boom omgevallen, die deels op het gebouw terecht is gekomen.

De melding van de schade kwam rond 21.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit van de brandweer naar de locatie werd gestuurd. “Het gaat om een boom die vijftien meter hoog is en een doorsnede heeft van een meter”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Deze boom is rakelings langs de woningen gegaan die uitkijken op de Kleine Pelsterstraat. Desalniettemin hebben deze woningen wel schade opgelopen. Onze grootste zorg op dit moment is of er geen bewoners onder de boom liggen en of iedereen tijdig de woningen verlaten heeft.”

Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vertelt dat zeker drie woningen beschadigd zijn. “Drie bewoners zijn vanwege de kou opgevangen in de tankautospuit. De toegang tot het binnenterrein is volledig afgezet. Er liggen brokstukken, takken en dakpannen die door de klap naar beneden zijn gekomen.”

Oudste gasthuis van de stad

Het incident treft een van de meest historische plekken van Groningen. Het Pelstergasthuis, officieel het Heiligen Geest Gasthuis, stamt uit de dertiende eeuw en is het oudste gasthuis van de stad. Waar het vroeger diende als opvang voor armen en zieken, huisvest het complex tegenwoordig 42 huurwoningen verdeeld over vier karakteristieke hofjes.

