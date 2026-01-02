Forse schade door vernielingen en vuurwerk in lokaal nieuwkomersschool Lewenborg, politie zoekt getuigen

Foto: Wijkagenten Lewenborg via Instagram

Tijdens de jaarwisseling zijn in het lokaal van de Internationale Schakelklas (ISK) in de Oude Bieb aan de Kiel in Lewenborg forse vernielingen aangericht. De politie roept vrijdagmiddag de hulp in van het publiek bij de zoektocht naar de daders.

Volgens de wijkagenten voor Lewenborg zijn de ruiten van het klaslokaal ingegooid. Daarna is in het interieur van het lokaal een totale ravage is aangericht, onder meer door vuurwerk wat in het lokaal is afgegaan.

Wie meer weet over de vernielingen en nog niet met de politie heeft gesproken, kan contact opnemen via 0900 – 8844. Anoniem tips delen kan door te bellen met 0800 – 7000. Een DM via Instagram aan de wijkagenten van Lewenborg kan ook.