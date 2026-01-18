Forse schade bij woningbrand in Lewenborg: “Woning stond vol rook”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een woningbrand aan de Lichtboei in de wijk Lewenborg heeft zaterdagavond voor aanzienlijke schade gezorgd. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 22.40 uur binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker met spoed naar de locatie werden gestuurd. “Een buurman belde de meldkamer met de mededeling dat er brand was in de woning”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Ter plaatse zagen we bij een verkenning rondom het pand dat de ramen erg warm waren en dat de woning volledig vol rook stond.”

Gevaar voor flashover

De situatie stelde de brandweer voor een tactisch dilemma. “We wisten niet of er nog bewoners binnen waren, maar een raam of deur openen is riskant. Je voedt de brandhaard dan direct met zuurstof, wat kan leiden tot een flashover (het in één keer ontbranden van alle gassen in de ruimte, red.). Uiteindelijk hebben we besloten direct een binnenaanval uit te voeren. We hebben de ruimte gekoeld en de brand geblust. Gelukkig bleek er niemand in de woning aanwezig te zijn.”

Grote schade

De schade in de woning is volgens De Vries groot. “Het is binnen zo heet geweest dat de eerste laag van het dubbelglas is geknapt.” Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de schadeafwikkeling. De politie en brandweer doen onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand.