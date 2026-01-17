Forse nederlaag vrouwen FC Groningen tegen De Graafschap bij debuut in eerste divisie

Foto: Andor Heij. FC Groningen vrouwen - Jong Feyenoord

Het debuut van de vrouwen van FC Groningen in de eerste divisie is zaterdagavond in Stadion Esserberg op een teleurstelling uitgelopen.

De Graafschap bleek een maatje te groot voor FC Groningen en won met 5-0. FC Groningen keek na drie minuten al tegen een achterstand aan door een doelpunt van Sterre Visser. Na 12 minuten werd het 0-2 door Dewi Snippe. De Groningse vrouwen kregen voor rust nauwelijks een kans.

Ook na de hervatting was dat het geval. De Graafschap liep vlot uit. In de 53e en 57e minuut maakten Snippe en Sam Roddenhof er 0-4 van. In blessuretijd tekende Bonny Lammers voor de 0-5 eindstand.

Volgende week speelt FC Groningen uit tegen Jong FC Twente dat startte met een 4-1 overwinning op Jong ADO Den Haag, dat net als FC Groningen promoveerde naar de eerste divisie.