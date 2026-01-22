Files rond Groningen flink afgenomen na afronden werk zuidelijke ringweg

Foto via 112 Groningen

Het aantal files in Groningen is het afgelopen jaar flink afgenomen in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit cijfers van Tom Tom.

De afname is logisch, omdat het werk aan de zuidelijke ringweg werd afgerond. In een kwartier tijd kon in Groningen 11.2 kilometer gereden worden. Dat is 1.7 kilometer meer dan in 2024.

De meest ’trage’ dag in het verkeer was op 20 januari 2025, toen er in Groningen slechts 6.7 kilometer kon worden afgelegd in vijftien minuten.

Groningen staat in de fileranglijst van grote steden op de zestiende plek en is één van de weinige plaatsen, met Nijmegen en Arnhem, waar het aantal files is afgenomen.

Den Haag was in 2025 filehoofdstad nummer één, gevolgd door Amsterdam en Eindhoven. Den Haag scoort zo hoog omdat er veel afsluitingen waren vanwege de NAVO top. Normaal staat Amsterdam op één.