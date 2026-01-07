Fietspaden ondanks sneeuw goed begaanbaar, maar Fietsersbond ziet verbeterpunten

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Fietspaden in de gemeente zijn tijdens winterperiodes met sneeuw goed begaanbaar, al ziet de Fietsersbond Groningen wel verbeterpunten. Deze punten worden meegenomen naar een vergadering met de gemeente die binnenkort op de planning staat.

“Ons beeld is dat de fietspaden in de gemeente goed begaanbaar zijn”, vertelt Wim Borghols van de Fietsersbond Groningen. “Daarbij moet wel gezegd worden dat de omstandigheden op een dag als vandaag bijzonder zijn. Als een neerslaggebied overtrekt en er langdurig sneeuw valt, dan valt daar niet tegenop te werken. Ondanks dat alles uit de kast wordt gehaald, valt er tijdens zulke situaties niet tegenop te vegen. Maar buiten zulke neerslagzones om zien we dat het over het algemeen goed zit met de veiligheid op de fietspaden.”

In Hilversum klonk dinsdag een ander geluid. De Fietsersbond aldaar stelde dat ambtenaren en het beleid vaak te veel gericht zijn op de auto. “We zien in het beleid dat fietsen vaak op de tweede plaats komt”, vertelde Marjolein van Dillen aan EenVandaag. “Op papier ziet het beleid van gemeenten er goed uit met plattegronden en prioriteitsroutes, maar de praktijk is weerbarstig. Zeker op plekken met hellingen en bij bruggen is het glibberig.” Van Dillen vindt dat doorgaande fietsroutes simpelweg veilig en schoon moeten zijn: “Fietsers zijn extra kwetsbaar.”

Prioriteit bij fietspad

Van Dillen krijgt steun van Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures. Hij ziet een kloof tussen de groene ambities van veel gemeenten en de realiteit op straat wanneer het sneeuwt. “Bijna alle gemeenten hebben prachtige doelstellingen om mensen vaker te laten fietsen en lopen. Maar daar hoort dan ook een consequente uitvoering bij.” Hij vindt dat als gemeenten het autogebruik echt terug willen dringen, de prioriteit bij gladheidsbestrijding logischerwijs moet verschuiven van de rijbaan naar het fietspad.

Verbeterpunten

Borghols herkent zich niet direct in de kritiek: “Mijn indruk is dat het hier goed geregeld is. De gemeente gebruikt voor het strooien van fietspaden speciale wagens met hun eigen routes. Maar dat neemt niet weg dat wij wel verbeterpunten zien. Met name de aansluitpunten kunnen beter gestrooid worden. Wat ik daarmee bedoel? Neem de Boerhaavelaan-rotonde: een vrijliggend fietspad gaat daar over in een fietspad dat onderdeel is van de Van Swietenlaan. Die aansluitpunten worden veelal niet meegenomen in het schuiven en strooien. Dat kan beter. Als fietser denk je dat het fietspad goed begaanbaar is, maar op deze punten kun je verrast worden.”

Dat geldt ook voor locaties zoals de Hereweg. “Daar gaat een fietspad over in een parallelweg. Wat we zien is dat het fietspad gestrooid en geschoven is, maar dat de parallelweg niet of niet goed wordt meegenomen. Binnenkort hebben we met de gemeente een overleg over precies dit onderwerp. Dat stond al op de planning voordat deze winterperiode zich aandiende. In die zin zijn we blij dat we deze praktijkvoorbeelden mee kunnen nemen naar de vergadering. Want in dat opzicht ben ik het wel met mijn collega in Hilversum eens: fietsers zijn kwetsbaar en het is goed om daar aandacht voor te hebben.”