Fietser gewond bij aanrijding op Bornholmstraat

Foto: Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op de Bornholmstraat is zondagochtend een fietser gewond geraakt. Een automobilist zag de fietser op een voorrangsoversteekplaats vermoedelijk over het hoofd.

Het ongeluk vond rond 10.45 uur plaats op de kruising met de Herningweg. De fietser reed op het fietspad en wilde het oversteekpunt passeren waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. De automobilist zag de fietser waarschijnlijk over het hoofd, met een botsing tot gevolg. De fietser kwam hierbij ten val.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld aan de verwondingen. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. Vanwege het incident was het kruispunt enige tijd gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.