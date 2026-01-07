Festival Grasnapolsky verkast naar EMG en Zakkenloods

Foto: Paul Blom

Het festival Grasnapolsky heeft voor het komende Hemelvaartweekend een nieuwe locatie gevonden: EMG en Zakkenloods.

Het festival wordt ook toegankelijker: de prijzen worden lager en de bereikbaarheid wordt vergroot. Vorig jaar ging Grasnapolsky niet door en de afgelopen periode is nagedacht over een nieuwe vorm. Het festival vindt plaats van 14 t/m 16 mei en het thema is ‘Alles Wordt Altijd Anders’.

Grasnapolsky is het festival waar acts beginnen voordat ze de grote zalen uitverkopen. Onder meer Froukje, Goldband, Tamino, S10 en Bazart speelden hier in een vroeg stadium van hun carrière. Het festival presenteert jaarlijks zo’n 50 opkomende muzikanten, theatermakers, dichters en beeldend kunstenaars. Het gaat zowel om intieme sessies als grote concerten, van installaties tot expedities.

Grasnapolsky heeft altijd voor bijzonder erfgoed gekozen. Van 2014 tot 2018 vond het festival plaats bij zendstation Radio Kootwijk op de Veluwe. In 2019 volgde de verhuizing naar Scheemda, naar strokartonfabriek De Toekomst. Nu vindt het festival dus plaats in de EMG en de Zakkenloods aan het Eemskanaal. Grasnapolsky richt zich op het ontdekken en toegankelijk maken van bijzonder erfgoed met een verhaal. Bij de EMG en Zakkenloods viel alles op zijn plek.

“We zetten een stap richting mensen,” zegt festivaldirecteur Mariska Berrevoets. “Niet alleen fysiek, ook financieel. We vinden het belangrijk dat het toegankelijk blijft. Daarom verlagen we de ticketprijzen én zorgen we ervoor dat de bijkomende kosten als pendelbussen of parkeren geschrapt kunnen worden.”