Feestelijk startsein voor nieuw kindcentrum De Meeroevers

Het startsein voor de bouw van het nieuwe kindercentrum De Meeroevers in Meerstad is vrijdagmiddag feestelijk gevierd. Alle klassen van de school hadden vlaggen gemaakt, die op de nieuwe locatie van de school werden opgehangen.

De school is momenteel gevestigd op een tijdelijke locatie. Deze wordt aan het begin van het schooljaar 2027-2028 ingewisseld voor het nieuw te bouwen kindercentrum. Naast de basisschool komen er in het gebouw onder andere ook een naschoolse opvang en een kinderdagverblijf.

Wethouder Carine Bloemhoff was vrijdag aanwezig bij de school en ontving de zelfgemaakte vlaggen van de leerlingen. Op deze vlaggen hadden de leerlingen hun wensen voor het nieuwe schoolgebouw getekend. “De kinderen zijn superenthousiast. Het plein waar de school wordt gevestigd krijgt de naam Guppyplein, vooral de kleuters vonden dat erg leuk”, aldus Bloemhoff.

Schooldirecteur Nanne Klompstra is ook erg blij dat de nieuwe basisschool er eindelijk komt. “We kunnen bijna niet wachten tot het zover is. Leerlingen, ouders en leraren zijn allemaal dolenthousiast over de nieuwe locatie”, vertelt de schooldirecteur.