FC Groningen zonder De Jonge en Seuntjens tegen Fortuna Sittard

Foto FC Groningen. Tika de Jonge

FC Groningen moet het zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard doen zonder Mats Seuntjens en Tika de Jonge.

Volgens Trainer Dick Lukkien is de blessure van De Jonge dusdanig dat hij langere tijd langs de kant staat: “Die zijn we wel een tijdje kwijt”.

Fortuna Sittard wordt getraind door Danny Buijs. Dat is een oude bekende, want Buijs was speler en trainer van FC Groningen. Hij bezet met zijn ploeg de twaalfde plaats in de eredivisie. FC Groningen staat na de winst tegen Heerenveen vorige week vijfde.

FC Groningen – Fortuna Sittard begint zondagmiddag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom.