FC Groningen wint na tien jaar weer uitwedstrijd in Heerenveen

FC Groningen heeft voor het eerst in tien jaar tijd de uitwedstrijd bij sc Heerenveen gewonnen. In een fris en mistig Friesland was de ploeg van trainer Dick Lukkien met 2-0 te sterk.

Door de overwinning won Groningen ook de tweede Derby van het Noorden van het seizoen, nadat het in de tweede speelronde van de eredivisie thuis al met 2-1 te sterk was.

In het Abe Lenstra Stadion kregen David van der Werff en Tygo Land de voorkeur boven Brynjolfur Willumsson en Tika de Jonge.

Groningen had het moeilijk in de beginfase en de thuisploeg kwam in de eerste minuten tot mogelijkheden. Een enkele keer stond de paal in de weg voor Heerenveen-middenvelder Marcus Linday, terwijl spits Dylan Vente de bal uit een standaardsituatie net over het doel van Etienne Vaessen kopte.

Langzamerhand groeide FC Groningen in de wedstrijd. Na een ruim kwartier spelen stuurde de vlagen briljante Younes Taha met een lichaamsschijnbeweging twee tegenstanders het bos in. Het resulteerde in een uitbraak waarbij Thom van Bergen in stelling gebracht werd door diezelfde Taha. Eén op één met de doelman stiftte Van Bergen de bal richting doel, maar deze werd voor de lijn weggehaald door Heerenveen-verdediger Sam Kersten, die even later wegens een blessure uitviel.

Datzelfde gebeurde Groningen-doelman Vaessen die zich bij het wegwerken van de bal in eigen zestien leek te verstappen. Het moment leverde de thuisploeg nog een uitstekende kans op, maar Vaessen was op tijd terug in zijn doel om een tegendoelpunt te voorkomen. Na een blessurebehandeling leek de Surinaamse keeper door te kunnen, maar enkele minuten later bleek het toch niet meer te gaan. Hij werd zeven minuten voor rust vervangen door tweede doelman Hidde Jurjus.

Jurjus werd vlak voor het einde van de eerste helft een handje geholpen door Marvin Peersman, die een poging van Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers voor de doellijn weghaalde.

Tweede helft

Na rust greep Jurjus de hoofdrol. Nadat Groningen na tien minuten spelen in de tweede helft eerst via David van der Werff een mogelijkheid kreeg tot scoren, brak het drie minuten later alsnog de ban. Jurjus’ verre uittrap bereikte Taha, die een rush van links naar binnen maakte, de achterlijn haalde en zijn laag voorgetrokken voorzet via nota bene Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer in het doel zag verdwijnen.

Twintig minuten voor tijd redde Jurjus met de voet een inzet van Ringo Meerveld en hield daarmee de voorsprong van zijn ploeg in stand. Aan de andere kant was het Klaverboer die Van Bergen belette van het beslissen van de wedstrijd. Tien minuten voor tijd werd de wedstrijd alsnog beslist nadat verdediger Thijmen Blokzijl het middenveld inschoof, niet werd aangevallen en van een meter of zeventien loepzuiver raak schoot.

Door de overwinning herovert FC Groningen de vijfde plaats in de competitie. Het heeft drie punten meer dan nummer zes AZ en een punt minder dan nummer vier NEC, die allebei een wedstrijd minder speelden dan de FC. Volgende week zondag komt Fortuna Sittard naar de Euroborg.

Opstelling sc Heerenveen: Bernt Klaverboer; Oliver Braude (81′ Amourricho van Axel Dongen), Maas Willemsen, Sam Kersten (22’ Nikolai Hopland), Vasilios Zagaritis (81′ Lasse Nordas); Joris van Overeem, Luuk Brouwers (73’ Maxence Rivera), Marcus Linday; Jacob Trenskow, Dylan Vente, Ringo Meerveld

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen (38’ Hidde Jurjus); Marco Rente (78’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (88′ Wouter Prins); Stije Resink, Tygo Land (78’ Tika de Jonge); David van der Werff, Younes Taha (78’ Brynjólfur Willumsson), Jorg Schreuders; Thom van Bergen