FC Groningen verliest voor de derde keer in een seizoen van angstgegner Sparta

FC Groningen heeft voor de derde keer dit seizoen verloren van Sparta Rotterdam. Na de nederlaag in eigen huis in de competitie, was Sparta op Het Kasteel, net als in de beker, te sterk: 2-0.

FC Groningen moest het in Spangen doen zonder haar geschorste aanvoerder Stije Resink. De middenvelder, die ondanks de hardnekkige geruchten omtrent een transfer in Groningen lijkt te blijven, pakte vorige week zijn vijfde gele kaart van het seizoen, hetgeen hem een schorsing van een wedstrijd opleverde. Jorg Schreuders vulde zijn plek op het middenveld in, terwijl Brynjólfur Willumsson een plekje voorin kreeg toebedeeld.

Waar Groningen doorgaans sterk begint aan wedstrijden dit seizoen, hadden de gastheren op Het Kasteel in de beginfase licht de overhand. Dat drukte zich vooral uit in de twee mogelijkheden die Shunsuke Mito kreeg. Zijn eerste poging ging voorlangs het Groninger doel, terwijl zijn tweede schot na balverlies van Dies Janse gered moest worden door doelman Etienne Vaessen.

Na ruim een kwartier spelen was er een eerste mogelijkheid voor Groningen. Middenvelder Tygo Land raakte de bal na goed voorwerk van gelegenheidsaanvoerder Marco Rente niet goed en zag zijn poging het doel missen. Pas na een halfuur spelen kwamen nieuwe mogelijkheden. Eerst voor Willumsson, wiens schot gekraakt werd en even later voor David van der Werff, die na een goeie counteraanval van Groningen zijn schuiver richting de verre hoek gered zag worden door Sparta-doelman Joël Drommel.

Verkeerde keuzes, of slordigheden, zorgden ervoor dat Groningen in de eerste helft niet op het scorebord wist te komen. Bovendien moest het de billen dichtknijpen toen na onoplettendheid van de verdediging Sparta-aanvaller Mitchell van Bergen één-op-één kwam te staan met Vaessen. De Spartaan speelde de bal echter net iets te ver naar buiten en daardoor kon de Groningen-doelman redding brengen.

De arbitrage, onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk ontnam Groningen een doelpunt nadat Thom van Bergen een hoekschop van Younes Taha bij de eerste paal op acrobatische wijze achter Drommel had gekopt. De in buitenspelpositie staande Willumsson zou de doelman op dusdanige manier hebben gehinderd dat de VAR de man in het geel naar het scherm liet komen. Van der Eijk was het eens met het oordeel van de VAR en de teams gingen met de brilstand op het bord de rust in.

Tweede helft

Waar Vaessen in de eerste helft bekwaam optrad op de pogingen van de Rotterdammers, moest hij tien minuten na rust een antwoord schuldig blijven op een zwabberbal van buiten de zestien van Mito. De bal leek recht op de doelman af te stevenen, maar de curve verraste de sluitpost dusdanig dat hij een tegentreffer niet meer kon voorkomen.

Tien minuten later had Groningen de scheidsrechter opnieuw niet op haar hand toen Taha vanaf de achterlijn naar binnen wilde trekken en ten val kwam. Mito speelde ogenschijnlijk niet de bal, maar had wel zijn arm in de nek van de middenvelder annex aanvaller. Het moment leverde niets op, behalve nog meer frustratie aan Groninger zijde.

Op dat moment had Lukkien al een driedubbele wissel doorgevoerd en probeerde Groningen met de lengte van invaller Oskar Zawada een doelpunt te forceren. Dat doelpunt viel weliswaar twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd, maar de Poolse spits stond in buitenspelpositie, waardoor het volledige gevulde uitvak ondanks de smeekbede niet kon juichen.

Enkele ogenblikken later werd de wedstrijd beslist door de absolute uitblinker Mito, die na een teruggetrokken lage voorzet in een leeg doel werkte.

Door de nederlaag zakt Groningen naar de achtste plaats in de eredivisie en ziet het nummer vijf Sparta uitlopen naar een voorsprong van vier punten. Volgende week komt landskampioen PSV op bezoek in de Euroborg.

Opstelling Sparta Rotterdam: Joël Drommel; Lushendru Martes (82’ Shurandy Sambo), Marvin Young, Bruno Martins Indi, Teo Quintero; Joshua Kitolano, Pelle Clement; Mitchell van Bergen, Ayoni Santos (81’ Alwande Roaldsoy), Shunsuke Mito; Tobias Lauritsen

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente (61’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse Marvin Peersman (61’ Wouter Prins); Younes Taha, Tygo Land; David van der Werff, Jorg Schreuders; Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson (61’ Oskar Zawada)