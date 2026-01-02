FC Groningen reist met flinke vertraging af naar trainingskamp in Spaanse zon (update)

Foto: Twitter FC Groningen.

FC Groningen is vrijdagavond met flinke vertraging aangekomen in het Spaanse Marbella voor het trainingskamp ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

De groen-witte spelersgroep vertrok vrijdag al vroeg per bus vanaf Corpus den Hoorn richting de luchthaven. Door het winterse weer liep de vlucht vanaf Schiphol zo’n tweeënhalf uur vertraging op, maar de selectie kon alsnog richting Zuid-Spanje vertrekken. De geplande activatie op vrijdagavond werd vanwege de late aankomst geschrapt. De eerste trainingen op het Banus Football Center staan nu voor zaterdag gepland.

Tijdens het trainingskamp wordt ook een oefenwedstrijd gespeeld. Komende dinsdag neemt FC Groningen het om 17.00 uur op tegen Champions Leaguedeelnemer FK Bodø/Glimt uit Noorwegen.

FC Groningen gaat met 31 spelers naar Spanje. Daaronder zijn vier doelmannen. Ook Ryan Metu gaat mee. De 17-jarige aanvaller uit Hoogezand speelt in FC Groningen O-19 en mag de technische staf overtuigen van zijn kwaliteiten.

FC Groningen keert woensdag weer terug in Nederland. Zaterdag staat de eerste competitiewedstrijd na de winterstop op het programma. De Groningers ontvangen dan de rode lantaarndrager in de eredivisie: NAC uit Breda,