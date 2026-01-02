FC Groningen reist af voor trainingskamp naar de Spaanse zon

Foto: Twitter FC Groningen.

FC Groningen reist vrijdag (vandaag) af voor een trainingskamp in het Spaanse Marbella. Er worden trainingen afgeweekt en er wordt een oefenwedstrijd gespeeld.

De tegenstander is Champions Leaguedeelnemer FK Bodø/Glimt uit Noorwegen. Deze wedstrijd wordt op dinsdag om 17.00 uur gespeeld. FK Bodø/Glimt staat tweede in de Noorse competitie.

Ryan Metu mag zich bewijzen

FC Groningen gaat met 31 spelers naar Spanje. Daaronder zijn vier doelmannen. Ook Ryan Metu gaat mee. De 17-jarige aanvaller uit Hoogezand speelt in FC Groningen O-19 en mag de technische staf overtuigen van zijn kwaliteiten.

FC Groningen keert woensdag weer terug in Nederland. Zaterdag staat de eerste competitiewedstrijd na de winterstop op het programma. De Groningers ontvangen dan de rode lantaarndrager in de eredivisie: NAC uit Breda,