‘FC Groningen op het punt om Kristian Lien te verkopen’

Foto: fcgroningen.nl

Voetballer Kristian Lien vertrekt waarschijnlijk bij FC Groningers. Dat meldt RTV Noord.

De 24-jarige spits kwam in de zomer van 2023 over van de Noorse club Mjøndalen, maar veroverde in zijn eerste jaar bij de FC slechts twee basisplaatsen. In vijftien competitiewedstrijden scoorde hij in totaal eenmaal.

De FC leende hem vervolgens uit aan het Noorse Kristiansund BK, maar daar wilde het ook niet echt lukken. Bij het Noorse HamKam ging het beter, maar Lien wilde niet aan die club verkocht worden. Na de afgelopen winterstop keerde hij terug naar Groningen. Volgens RTV Noord staat Djurgårdens IF uit Stockholm op het punt om Lien een contract aan te bieden.