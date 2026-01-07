FC Groningen op de weg terug naar Nederland

Foto: via fcgroningen.nl

De selectie van FC Groningen is woensdagochtend uit Spanje vertrokken en landt woensdagmiddag op het vliegveld van Eindhoven.

De selectie was een week lang op trainingskamp bij Malaga. Daarmee werden de winterse omstandigheden in Nederland ontlopen; wel viel er de eerste dagen in Spanje veel regen. FC Groningen hervat de competitie zaterdagavond met een thuisduel tegen laagvlieger NAC.

Het eredivisieduel van vrijdag tussen NEC en FC Utrecht is afgelast, evenals de vijf wedstrijden in de KKD (Eerste Divisie). Daaronder ook FC Emmen – SC Cambuur, en de amateurduels in de Tweede en Derde Divisie.