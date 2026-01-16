FC Groningen klaar voor de “Derby van het Noorden”

De Derby van het Noorden staat aankomende zondagmiddag weer op het programma. In het Abe Lenstra Stadion neemt FC Groningen het om 12:15 uur op tegen SC Heerenveen. Dick Lukkien kan beschikken over een vrijwel volledig fitte selectie.

Tika de Jonge is nog een twijfelgeval voor aankomende zondag. De speler traint wel mee, maar heeft last van kleine pijntjes. Alleen van Mats Seuntjes is zeker dat hij niet zal spelen. Seuntjes kampt nog altijd met een liesblessure en is niet op tijd fit voor de wedstrijd tegen Heerenveen.

Tijdens de persconferentie werd Dick Lukkien meermaals gevraagd of de Derby van het Noorden ook bij hem en zijn selectie leefde. “Eigenlijk niet. Natuurlijk snappen wij dat deze wedstrijd bij supporters enorm leeft, maar wij willen die wedstrijd gewoon heel graag winnen. Het is niet dat wij zomaar over dat sentiment heen stappen, maar het is ook zeker niet leidend.”

Lukkien vindt dat Heerenveen leuk en aanvallend voetbal speelt. Volgens de trainer van FC Groningen liggen daar ook de mogelijkheden om deze wedstrijd te winnen. “De manier waarop ze spelen vind ik heel avontuurlijk en leuk om te zien, maar dat betekent ook dat ze ruimte weggeven.”

De selectie kreeg bezoek van oud-speler Ramus Lindgren. De Zweedse middenvelder prees de sfeer binnen de selectie van FC Groningen. De goede sfeer en het plezier in de groep zijn volgens Dick Lukkien mede de oorzaak van de goede resultaten op dit moment.