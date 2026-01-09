FC Groningen kan zaterdagavond vooralsnog gewoon aftrappen tegen NAC in de Euroborg

Foto: Monika Baechler via Pixabay

De KNVB ziet vooralsnog geen reden om komende zaterdag op voorhand een streep te zetten door Eredivisiewedstrijden vanwege het winterse weer. Zolang ook de gemeente akkoord is, gaat het duel tussen FC Groningen en NAC Breda in de Euroborg vooralsnog dus gewoon door.

Eerder besloot de voetbalbond om de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie komend weekend wel te schrappen. Ook ging er al een streep tussen FC Utrecht – NEC van vrijdagavond.

Maar omdat alle stadions in de Eredivisie natuurgras en veldverwarming hebben, is volgens de voetbalbond de kans groter dat de velden op tijd speelklaar gemaakt kunnen worden. De bond houdt wel een slag om de arm, met het oog op de weersontwikkelingen in de komende dagen. Ook kan er een streep gaan door individuele wedstrijden.

Daarnaast moet ook de gemeente akkoord zijn met het spelen van de wedstrijd. Aan RTV Noord laat een woordvoerder weten dat er voorlopig gewoon om 21.00 uur kan worden afgetrapt in de Euroborg. De gemeente maakt een aantal parkeerterreinen daarom speciaal sneeuwvrij, in de aanloop naar de wedstrijd.