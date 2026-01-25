FC Groningen in honderdste wedstrijd Dick Lukkien onderuit tegen Fortuna Sittard

FC Groningen heeft de honderdste wedstrijd onder het roer van trainer Dick Lukkien niet kunnen opluisteren met een resultaat. In eigen huis ging FC met 2-1 onderuit tegen het Fortuna Sittard van Danny Buijs.

De opstelling van Lukkien kende geen verrassingen. Dat betekende dat doelman Etienne Vaessen weer in de basis startte nadat hij vorige week in Friesland nog geblesseerd uitviel. De door transfergeruchten omringde aanvoerder Stije Resink verscheen tevens aan de aftrap en werd op het middenveld geflankeerd door Tygo Land, die de geblesseerde Tika de Jonge verving.

FC begon als grote favoriet aan de tweede thuiswedstrijd van het kalenderjaar en kende een sterke beginfase waarin het legio corners kreeg. In de zesde minuut was het ook meteen raak toen Younes Taha een afvallende bal op de rand van de richting het Limburgse doel schoot. Vanaf een meter afstand veranderde Dies Janse de bal bewust van richting en opende de score.

De sterke beginfase en de vroege voorsprong leken voortekenen van een comfortabele middag in de eigen Euroborg, maar niets bleek minder waar. Rechtsback Marco Rente ging nog in de eerste helft tot twee keer toe de fout in, met telkens een tegendoelpunt tot gevolg.

De gelijkmaker viel na 12 minuten voetbal toen Fortuna de Groninger defensie onder druk zette en Rente zijn beoogde pass naar voren geblokt zag worden en voor de voeten van oud-FC-spits Kaj Sierhuis zag belanden. Die bleef ijzig kalm en schoof de bal in de verre hoek voorbij Vaessen.

Groningen kreeg via Taha en Resink mogelijkheden om opnieuw op voorsprong te komen, maar kwam in plaats daarvan na ruim een halfuur spelen op achterstand. Rente was niet op tijd bij zijn man toen Lance Duijvestijn vrij een voorzet van de rechterkant knap kon binnen koppen.

Tweede helft

Tien minuten na rust verliet Resink, in wat misschien wel zijn laatste wedstrijd voor de FC was, het veld met een blessure. De controlerende middenvelder zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van de Portugese topclub Benfica. In de eerste helft pakte Resink zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor die hoe dan ook de volgende wedstrijd van Groningen moet toekijken wegens een schorsing.

Na een uur spelen ging het publiek in de Euroborg massaal achter de Green-White Army staan. Met wat frisse benen in de ploeg kreeg de FC via verdedigers Marvin Peersman en twee keer Rente mogelijkheden op een gelijkmaker. Ook aanvallers Thom van Bergen en de ingevallen Oskar Zawada waren kansrijk, waarbij de kans van Van Bergen, een-op-een met Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst, een levensgrote was. Branderhorst was echter, net als vaker op de middag, een sta-in-de-weg voor Groningen.

In de slotfase kreeg ook invaller Brynjólfur Willumsson twee kansen, maar in beide gevallen redde Branderhorst wederom zijn ploeg. Na een overtreding van Thijmen Blokzijl leek Fortuna in de slotseconden een strafschop te krijgen, maar na inmenging van de VAR werd het besluit teruggedraaid. Een afstandsschot van Blokzijl verdween kort daarna nog naast het doel van de bezoekers.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente (80’ Noam Emeran), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Stije Resink (56’ Brynjólfur Willumsson), Tygo Land (66’ Oskar Zawada); David van der Werff (80’ Travis Hernes), Younes Taha, Jorg Schreuders; Thom van Bergen

Opstelling Fortuna Sittard: Mattijs Branderhorst; Ivo Pinto, Neraysho Kasanwirjo, Shaun Adewoye, Justin Hubner; Mohamed Ihattaren (68’ Kristoffer Peterson), Philip Brittijn, Edouard Michut, Lance Duijvestijn; Kaj Sierhuis (84’ Paul Gladon)