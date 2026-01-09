FC Groningen hervat competitie tegen NAC en herdenkt overleden supporters

Foto FC Groningen. FC Groningen - PEC Zwolle. Wouter Prins

FC Groningen trapt zaterdagavond in de Euroborg ondanks de winterse omstandigheden ‘gewoon’ af tegen NAC uit Breda.

“Wij hebben ons gezien de omstandigheden goed kunnen voorbereiden op het duel met NAC”, aldus trainer Dick Lukkien. “Wij willen heel graag voetballen, want we denken dat we er klaar voor zijn. Het is mooi om te zien dat iedereen binnen de club met hetzelfde doel bezig is: zaterdagavond een goede prestatie op het veld neerzetten”.

Door de winterse omstandigheden moest FC Groningen de laatste training wel op kunstgras afwerken. “Dat is niet ideaal, maar we hebben geen invloed op het weer. Iedereen binnen de club is met man en macht bezig en kunstgras was vandaag de enige optie en dan is dat zo”.

Traditiegetrouw worden tijdens de eerste thuiswedstrijd de supporters herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat waren er 58. Hun namen woorden getoond en hun foto’s verschijnen op de videowalls. Er is een applaus van een minuut en de nabestaanden steken fakkels aan.

Het vrijwel complete FC Groningen begint als favoriet aan de wedstrijd. Groningen staat vijfde in de eredivisie en NAC is de hekkensluiter. Het duel in de Euroborg begint om 21.00 uur en staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.