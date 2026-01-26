FC Groningen eert journalist Wim Masker met naambord op Corpus den Hoorn

Foto via FC Groningen

FC Groningen bracht afgelopen zaterdag een eerbetoon aan Wim Masker. In het bijzijn van zijn gezin onthulde de club het naambord van het Wim Masker-pad op Sportpark Corpus den Hoorn.

Het naambord hangt tussen veld 6 en 7 op Corpus den Hoorn. Algemeen directeur Frank van Mosselveld verrichtte de onthulling in aanwezigheid van clubmedewerkers, vertegenwoordigers van de opleiding, jeugdspelers en stafleden van het eerste elftal. In overleg met het gezin vond het eerbetoon plaats terwijl Masker er zelf bij kon zijn. Zo kon de familie samen een tastbare herinnering maken.

Masker volgt de club als sportjournalist al tientallen jaren op de voet. Maar de 69-jarige Masker is ongeneeslijk ziek. “Om zijn waarde als ‘FC-watcher’ én zijn enorme betrokkenheid bij met name de Opleiding van FC Groningen op Corpus te duiden, heeft de club gemeend een blijvende herinnering te maken in zijn tweede ‘huis en thuis’, Sportpark Corpus den Hoorn”, schrijft FC Groningen over het eerbetoon aan Masker. “Hij is tot het laatst toe aanwezig bij persmomenten en wedstrijden van het eerste elftal, maar meer nog dan dat was hij al die tijd iedere zaterdag te vinden op Sportpark Corpus den Hoorn. Zijn betrokkenheid bij de club en met name de jeugdteams van FC Groningen is enorm. Zijn hart ligt bij de Opleiding van de club.”