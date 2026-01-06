FC Groningen delft onderspit tegen sterk Bodø/Glimt: 4-0

Foto: Andor Heij

FC Groningen heeft dinsdagavond de oefenwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt met ruime cijfers verloren. In Marbella werd het 4-0.

Het elftal van trainer Dick Lukkien begon goed aan de wedstrijd, maar daarna namen de Noren het heft in handen. De voetbalclub uit het noorden van Noorwegen, gelegen net boven de poolcirkel, is dit seizoen actief in de Champions League. Vorige maand werd er nog gelijkgespeeld tegen Borussia Dortmund en in november werd er nipt verloren van Juventus (2-3). In de twintigste minuut kwam Bodø/Glimt op voorsprong door een doelpunt van Hakon Evjen, die de bal fraai in de kruising schoot. Drie minuten later was het opnieuw raak: Ole Blomberg tekende voor de 2-0. Dit was tevens de ruststand.

Direct in de tweede helft werd er weer gescoord. Isak Dybvik Määttä wist de 3-0 binnen te werken. Määttä speelde van 2022 tot 2024 voor FC Groningen; in de zomer van dat jaar maakte hij de overstap naar zijn thuisland. Voor Lukkien was de achterstand aanleiding om acht spelers te wisselen, maar dit leidde niet tot Groningse doelpunten. Uiteindelijk werd er in de eerste minuut van de blessuretijd nog de 4-0 gescoord. FC Groningen, dat sinds afgelopen vrijdag voor een trainingskamp in Puerto Banús verblijft, keert woensdag terug naar Nederland. Komend weekend wacht de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.