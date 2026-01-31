Fantastische overwinning Donar op nummer 3 Kortrijk Spurs

Donar-speler Malik Miller (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis een geweldige prestatie geleverd door te winnen van de nummer 3 van de competitie, House of Talents Kortrijk Spurs. Het werd maar liefst 105-84 voor de Groninger basketballers.

Vooraf leek het er niet op dat Donar veel kans maakte op de overwinning. De Belgen staan niet alleen hoger op de ranglijst, maarde ploeg had ook nog eens de laatste zeven wedstrijden gewonnen. Bovendien miste Donar door blessures twee belangrijke spelers: Carlton Linguard Jr. en Evan Taylor. Toch ging de thuisploeg prima van start, en aan het eind van het eerste kwart was er al een voorsprong van 26-19, met 12 punten van Dane Erikstrup. Bij rust was de voorsprong nog wat vergroot: 49-39.

Drie minuten na rust was het echter al 54-52, waardoor coach Jason Dourisseau van Donar in een time-out vluchtte. Dat had de juiste uitwerking, want 3 minuten later was het alweer 66-55. Het kwart eindigde bij 77-61 door een geweldige score in de slotseconde van Kjeld Zuidema. In het laatste kwart werd het verschil alleen maar groter, en Délé Adetunji doorbrak met een driepunter de 100-puntengrens, met nog bijna 2 minuten te gaan. In de slotfase kregen twee jeugdspelers nog speeltijd.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 30 punten, Austin Luke met 18 punten, Kjeld Zuidema met 16 punten, Malik Miller met 13 punten en Damian Forrest met 12 punten. Bij Kortrijk Spurs was Jarne Lesuisse topscorer met 18 punten.

Donar staat op de zevende plaats in de BNXT League en heeft 20 punten uit 16 wedstrijden. Komende dinsdag speelt de ploeg in Leeuwarden tegen LWD Basket.