Extreme weersituaties op komst: ‘Vrijdag veel sneeuw en wind, daarna diepvriestemperaturen’

Foto: Joris van Tweel

Na een dagje wapenstilstand breekt het gevecht tussen ijskoude en oprukkende zachte lucht donderdagavond weer los. Het gaat leiden tot extreme weersituaties met eerst veel sneeuw in combinatie met wind en vanaf zaterdagnacht bittere kou en diepvriestemperaturen. Uiteindelijk draait het uit op strenge vorst met ook overdag diep onder nul.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking, met kans op nevel in de ochtend nog een enkele (natte) sneeuwbui. In de middag volgt eerst een korte opklaring bij droge condities. Het wordt 2 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Extreme weersituaties

In de nacht naar vrijdag daalt het kwik tot rond of een graad onder het vriespunt. Vanuit het zuiden volgt veel sneeuw, met misschien tegen de ochtend tijdelijk wat lichte regen bij 0 of +1 graad. Dat kan voor ijzel gaan zorgen.

Dan volgt een droge periode, gevolgd door opnieuw langzaam inzettende sneeuwval. De temperatuur gaat in de loop van vrijdag zakken tot iets onder het vriespunt, om in de nacht uit te komen rond -4 of -5 graden. Door een ijzige oosten- tot noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan.

Diepvriestemperaturen

Zaterdag begint met een laatste sneeuwvlok, gevolgd door droog en bitterkoud weer met een maximumtemperatuur van -5 of -6 graden. Dat zijn zeer bijzondere ontwikkelingen en temperaturen voor ons land. In de nacht naar zondag valt de wind weg, klaart het helemaal op en wordt het zeer koud met strenge vorst, met temperaturen tussen de -10 tot -13 graden. Lokaal is zeer strenge vorst met -15 graden mogelijk.

Zondag is het zonnig en droog, maar erg koud met een maximumtemperatuur van rond -5 graden. Die zou zelfs nog wat lager uit kunnen vallen. Er waait een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar maandag volgt opnieuw matige tot strenge vorst, met -8 tot -12 graden op de thermometer.

Zet de winter na het weekend door of komt er nu toch een succesvolle dooiaanval? Lees alles er over op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.