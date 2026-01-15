Expositie ‘Wildlife Photographer of the Year’ in Forum

Forum Groningen presenteert vanaf 31 januari de expositie ‘Wildlife Photographer of the Year’. De internationale fototentoonstelling is samengesteld door het Natural History Museum in Londen.

De foto’s wonnen prijzen tijdens de 61ste editie van deze jaarlijkse wedstrijd en werden geselecteerd uit 60 duizend inzendingen. Onder de winnaars bevindt zich fotograaf Stefan Gerrits, de enige Nederlandse deelnemer in de winnende selectie. Hij woont en werkt in Finland. Bij de watervallen van Skógafoss fotografeerde hij broedende noordse stormvogels, een vogelsoort waarvan de populatie sinds de jaren tachtig afneemt in Europa. Tijdens het openingsweekend verzorgt hij een presentatie in het Forum.

Forum Groningen heeft ook een eigen natuurfotowedstrijd opgezet. Van 30 januari tot en met 12 maart kunnen professionele en amateurfotografen van alle leeftijden een foto inzenden. De meest bijzondere beelden winnen een prijs en worden twee weken lang tentoongesteld op het Expoplein in het Forum.

Verder zijn er diverse workshops en is er een excursie in de Onlanden door natuurfotograaf Wilco van der Laan. Tenslotte zijn er ook activiteiten voor kinderen. De expositie is te zien tot en met 3 mei.