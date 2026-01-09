Esther Agterdenbos benoemd tot nieuw bestuurslid Martini Ziekenhuis

Foto via Martini Ziekenhuis

Esther Agterdenbos – van de Ree treedt per 8 maart toe tot de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. Dat maakte het ziekenhuis vrijdagmiddag bekend.

Agterdenbos werkt nu als lid van het bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Eerder was ze onder meer onderdirecteur bij Menzis en bestuurder van Ziekenhuis Amstelland en revalidatiecentrum Klimmendaal.

“Het Martini Ziekenhuis is een prachtig ziekenhuis in een regio die ik ondertussen vanuit verschillende perspectieven goed ken, vertelt Agterdenbos over haar aanstelling. “Ik voel me trots dat ik samen met Henk Snapper en Fleurisca Korteweg deel uit mag maken van de Raad van Bestuur en heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging.”