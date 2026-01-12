ESNS leverde Stad vorig jaar 7 miljoen extra op: ‘Herkenbaar merk met grote waarde’

Foto: Willem Poppes

Eurosonic Noorderslag (ESNS) levert zowel de stad als de provincie Groningen steeds meer op. Dat blijkt uit onderzoek naar de economische waarde van het festival, wat komende woensdag begint. Dat maant zowel het festival als de cultuurbestuurders in de gemeente en de provincie tot tevredenheid.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ESNS 13,4 miljoen aan extra inkomsten oplevert voor stad en ommeland, waarvan 7 miljoen voor de gemeente Groningen. Zes jaar geleden was dat nog 4,4 miljoen euro (met inflatiecorrectie 6 miljoen).

Volgens het bestuur van ESNS is de stijging van de economische meerwaarde het resultaat van meer online publiciteit, meer conferentie-deelnemers en festivalbezoekers en het aantal bezoekers van concerten gedurende de rest van het jaar.

Festivaldirectie blij, wethouder ook

“Deze analyse bevestigt wat wij in de praktijk al langer zien: ESNS is uitgegroeid tot een stevig en herkenbaar merk met grote waarde voor Groningen”, vertelt Anna van Nunen, managing director van Eurosonic Noorderslag.

Carine Bloemhoff, wethouder gemeente Groningen, vult aan: “De resultaten van dit onderzoek laten zien dat Eurosonic Noorderslag niet alleen cultureel van grote waarde is, maar ook een flinke economische impuls geeft aan onze stad. Het festival trekt bezoekers en artiesten uit binnen- en buitenland, versterkt onze profilering en levert een structurele bijdrage aan werkgelegenheid en lokale ondernemingen.”

ESNS 2026 begint woensdag

De veertigste editie van Eurosonic Noorderslag begint komende woensdag en duurt tot en met zaterdag.