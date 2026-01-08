Eric Bos neemt afscheid als voorzitter GCC

Foto: OOG

Eric Bos heeft afscheid genomen als voorzitter van de Groningen City Club. Bos was twaalf jaar lang voorzitter van de vereniging die 1500 ondernemingen in de binnenstad vertegenwoordigt.

Zijn derde bestuurstermijn liep op 31 december af. Sindsdien heeft de Groningen City Club een interim-bestuur, onder voorzitterschap van Cor Dijkstra, en met als leden Esther Daems en Niek Strous.

“Toen ik achttien jaar geleden vicevoorzitter werd van de GCC was ik nog storemanager van V&D in Groningen,” aldus Eric Bos in de Groninger Ondernemers Courant. “Na zes jaar werd ik gevraagd voorzitter te worden. Maar men wilde toen wél een professioneel bestuur, want je krijgt met ontzettend veel zaken te maken die invloed hebben op het ondernemersklimaat.”

Het besturen van een vereniging als de GCC is volgens Bos een tijdrovende bezigheid: “Het is zeer belangrijk dat ondernemers de verenigingen besturen. Maar anderzijds: ondernemers moeten ondernemen, en dat kost ook veel tijd. En dat terwijl de problematiek waar je als vereniging mee te maken krijgt veel breder is dan vijftien jaar geleden. De gemeente Groningen heeft tientallen goed ingevoerde ambtenaren klaar staan op elk dossier, en daar wil je als ondernemersvereniging adequaat mee kunnen overleggen. Ik vind het heel belangrijk dat we daar waar dat mogelijk is samen optrekken met de gemeente.” Volgens Bos is de verhouding met de gemeente de afgelopen jaren veel beter geworden.

Hij heeft nu meer tijd voor privézaken, kunst en cultuur en zijn familie. “Daarnaast blijf ik beschikbaar om mijn expertise aan te wenden voor ontwikkelingen in binnensteden.” Bos neemt officieel afscheid tijdens een receptie op 27 januari.