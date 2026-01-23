Energiehelpers uit Groningen in het zonnetje gezet in Paddepoel

Foto: Julia Dumchenko

In Wijkcentrum De Berk in Paddepoel vond vorige week zaterdag een bedankdag plaats voor zognaamde ‘energiehelpers’ uit Groningen. Deze vrijwilligers helpen inwoners die moeite hebben met hun energierekening.

Het evenement werd georganiseerd door Stichting Energiebank Groningen, de FIXbrigade Groningen en Milieu Centraal.In Groningen ontvingen tientallen vrijwilligers een speciaal dankspeldje.

Bezoekers konden kennismaken met de medewerkers van de organisaties en vragen stellen over energiebesparing. Voor kinderen waren er activiteiten zoals tekenen, henna zetten en een bingospel. Daarnaast was er een theatervoorstelling van Sakher, een artiest uit de wijk.De dag werd afgesloten met een informele borrel, waarbij energiehelpers en bezoekers met elkaar konden praten en ervaringen uitwisselen.

De bijeenkomst maakt deel uit van de landelijke ‘Geef Je Warmte Door Dagen’ van Milieu Centraal, waarmee ‘energiehelpers’ in het hele land in het zonnetje worden gezet. Energiehelpers zetten zich vrijwillig of betaald in om huishoudens te helpen die problemen hebben met hun energierekening. Zij geven bijvoorbeeld advies over energiebesparing, brengen kleine energiemaatregelen aan of verwijzen door naar hulporganisaties, met als doel energiearmoede terug te dringen en inwoners te ondersteunen bij het betaalbaar houden van hun energierekening.