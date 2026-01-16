Eerste Lieve Briefje gaat naar Groningse participatie-ambtenaar Liesbeth van de Wetering

Foto: Chris Top

Volgende week is het weer de ‘Week van de Lieve Briefjes’ in Groningen. De eerste is vrijdagmiddag al uitgereikt: een aantal Groningse bestuurders, inwoners en ambtenaren in de provincie nomineerden ‘BurgeRmeester’ Liesbeth van de Wetering om als eerste een Lief Briefje in ontvangst te nemen.

Van de Wetering zet zich als ambtenaar al jaren in voor een sterke, verbonden samenleving in Groningen, door bestuur en ambtenaren dichter bij de inwoners te brengen en andersom. Op initiatief van een betrokken bewoner werd Van de Wetering vrijdag verrast met een speciaal Lief Briefje vol persoonlijke boodschappen van onder meer burgemeester Sloots van de gemeente Stadskanaal, dijkgraaf Van der Schaaf van Waterschap Noorderzijlvest, gedeputeerde Top van de provincie Groningen, wethouder Jongman van de gemeente Groningen en andere collega’s van de provincie en de gemeente Groningen.

Dit jaar gaan de kaartjes ook weer naar Roemenië. Initiatiefnemers Lianne Koster en Saskia Verdoes, beiden werkzaam bij Sociaal Centrum De Oase in Roemenië, zetten zich in voor kansarme kinderen en gezinnen. Zij helpen deze mensen om een lief briefje voor een ander te schrijven. Speciaal voor deze actie is er een Roemeens Lief Briefje gemaakt.

De speciaal voor de Week van de Lieve Briefjes van dit jaar ontworpen ansichtkaartjes (oftewel de ‘Lieve Briefjes’) zijn gratis af te halen op verschillende plekken in Nederland: bibliotheken, welzijnsinstellingen, buurthuizen, supermarkten en veel andere locaties. Op de website van de Week van de Lieve Briefjes vind je een kaart waar je ze afhaalt. Het is ook de plek waar je de kaarten online kunt bestellen en laten thuisbezorgen tegen een kleine vergoeding.

De Week van de Lieve Briefjes is een initiatief van stichting BuitengewoonZijn.NU. De actie wordt ondersteund door onder meer de gemeente Groningen en vrijwilligers die de kaartjes verspreiden.