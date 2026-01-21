Een nieuwe documentaireserie bij OOG: Nieuwe Groningers – van statushouder tot Stadjer

Wat betekent het om als statushouder een nieuw leven te beginnen in Groningen? In de zevendelige televisieserie ‘Nieuwe Groningers: Van statushouder tot Stadjer’ van OOG TV worden vier statushouders gevolgd die hun weg proberen te vinden in de stad. Maker Denise Overkleeft volgde hen langere tijd om te laten zien hoe het inburgeringsproces er echt aan toe gaat.

De serie laat zien welke stappen nieuwkomers moeten zetten. Ze leren bijvoorbeeld Nederlands, zoeken werk en proberen mee te doen in de Nederlandse samenleving. “Iedereen beleeft het proces anders, en dat wilde ik laten zien. Voor sommige mensen gaat dit snel, voor anderen is het moeilijker.”

Het idee voor de serie ontstond toen Overkleeft een stripboekje van de gemeente Groningen zag over het inburgeringsproces. In dat boekje vertellen twee mensen, Hasan en Sherin, in stripvorm wat zij meemaakten tijdens hun inburgering in Groningen. Denise besluit om contact te zoeken met de gemeente en uit die gesprekken ontstaat het idee voor een serie”.

Volgens Overkleeft praten de media vaak over vluchtelingen en statushouders, maar meestal gaat het over cijfers of negatieve verhalen. Met deze serie wil zij juist de mensen achter de cijfers laten zien. “Het doel is om mensen te informeren en een eerlijk beeld te geven van het leven van statushouders”.

Nieuwe Groningers is elke woensdag te zien op televisie, na het nieuws.