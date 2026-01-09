Eemshavenweg (N46) tot zaterdagochtend volledig dicht, hulpdiensten bereiden alternatieve rijroutes voor

De Eemshavenweg op vrijdagavond (via Rijkswaterstaat)

De Eemshavenweg (N46) is vrijdagavond volledig afgesloten door de provincie vanwege de sneeuw en gladheid, vanaf Stad tot aan de Eemshaven.

De N46 werd vrijdagmiddag al deels afgesloten tussen Middelstum en de Eemshaven. Nu is de hele Eemshavenweg (N46) onberijdbaar geworden door sneeuwjacht. Ook bemoeilijk de wind het strooien van de weg, waardoor deze vrijwel niet meer sneeuw- en ijsvrij te krijgen is. Daarnaast wordt het zelfs voor de strooivoertuigen te gevaarlijk de weg op te gaan.

Verkeer wordt omgeleid via de N361 en N363. Bij daglicht wordt “geschouwd” of de weg weer open kan. Ook worden de provinciale fietspaden buiten Stad tot zaterdagochtend niet meer gestrooid en geschoven.

In de provincie zijn meerdere wegen afgesloten (geweest) vanwege het weer. De N33 blijft ook in ieder geval tot zaterdagochtend dicht vanwege dezelfde problemen als die op de N46.

Laat op vrijdagavond is daarom ook het Regionaal Operationeel Team (ROT) van de Veiligheidsregio bij elkaar, meldt 112 Groningen. Omdat de wegen afgesloten blijven, is het noodzakelijk voor de hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) om alternatieve rijroutes in te stellen in het geval van een grote noodsituatie.