Edison-nominatie voor Groningse band The Vices

Foto: Philine van den Hul

De Groningse band The Vices is genomineerd voor een Edison in de categorie Rock. Deze muziekprijzen worden jaarlijks toegekend door een vakjury uit het Nederlandse muzieklandschap en is een van de oudste muziekprijzen van Nederland. The Vices maken kans op de prijs met hun album Before It Might Be Gone, dat vorig jaar verscheen. De andere twee genomineerden in de categorie zijn Kensington en Hiqpy.

De band werd zes jaar geleden opgericht in de stad en bestaat uit Floris van Luijterlaar (zang), Jonathan Kruizenga (toetsen), Simon Bleeker (basgitaar) en Mathijs Louwsma (drums). Floris vernam de nominatie via een bandlid van Hiqpy, die ook genomineerd zijn. “Toen ik het hoorde dacht ik eerst: Hè? Nu een paar uur later besef ik hoe bijzonder het eigenlijk is”, zegt hij. Drummer Mathijs vult aan: “Iemand uit onze crew stuurde vanochtend in de groepsapp: ‘Het voelt als loon naar werken.’ Zo zie ik dat ook. Al zes jaar lang steken wij bloed, zweet en tranen in onze muziek. De erkenning die we hiermee krijgen is echt heel vet.”

De vakjury is lovend over het album. Op de website van de Edisons schrijft de jury: “Dit album is het beste album van de band tot nu toe. Een plaat vol hoekige, puntige nummers met melodieën waar het spelplezier vanaf spat. Tel daar hun enthousiaste live-performances bij op en je hebt een heel goede band te pakken.” Mathijs kan zich wel vinden in dat oordeel: “We wilden een internationale sound bereiken. Daarvoor hebben we producers benaderd zoals Dan Auerbach (The Black Keys) en Charlie Andrew (Pink Floyd). Ik denk dat dat echt heeft meegewogen in de beslissing van de jury.”

Of The Vices uiteindelijk met de Edison naar huis gaan wordt bekend op maandag 9 maart tijdens de AFAS Edisons Pop 2026. De uitreiking vindt plaats in het AFAS Theater Leusden.