Duizenden bomen zoeken adoptieadres: op 31 januari gratis af te halen

Foto: Gerard Kobes

Vrijwilligers van Meer Bomen Nu Groningen delen op zaterdag 31 januari gratis jonge bomen en struiken uit. De bomen en struiken krijgen daarmee een tweede kans.

Iedereen met ruimte voor een boom of struik is welkom om langs te komen. Dat kan in Groningen (in het Westpark aan de Tarralaan), Warffum, Zevenhuizen en Boerakker. Het doel is om duizenden bomen en struiken een tweede kans te geven, onder meer bij inwoners, lokale organisaties en voedselbossen.

Er zijn de afgelopen tijd duizenden jonge bomen en struiken gered van kansarme plekken. Ze staan te donker, te dicht op elkaar op vlakbij fietspaden. Ze wachten op mensen die hen laten uitgroeien tot volwassen exemplaren. Vrijwilligers staan klaar om het gratis plantgoed uit te delen, compleet met de benodigde informatie.

Meer Bomen Nu heeft in de laatste vijf jaar 1,5 miljoen bomen en struiken gratis door het hele land weggegeven. Aanmelden voor de uitdeeldagen is verplicht en kan via meerbomen.nu/januari-uitdeeldag-groningen/