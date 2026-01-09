Drugdealer loopt tegen de lamp door losse handjes bij verkeersruzie

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

De politie heeft woensdagavond een verdachte van drugshandel aangehouden na een verkeersruzie in het centrum van Stad.

Agenten in opleiding ging af op de melding van een verkeersruzie, waarbij de verdachte een andere weggebruiker zou hebben geslagen. Bij de aanhouding van de man bleek twee zogenaamde ‘ponypacks’ met verdovende middelen bij zich te hebben.

Omdat de man bekend is bij de politie voor vermeende drugshandel, besloten de agenten in opleiding zijn auto te doorzoeken. Daar werd nog eens een forse handelshoeveelheid drugs en een lading contant geld gevonden.

De dealer met losse handjes bleek ook zelf van zijn waar te hebben gesnoept: de man wordt ook verdacht van rijden onder invloed.