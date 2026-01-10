Dringend verzoek Tuinindestad: “Wacht nog even met het terugbrengen van je kerstboom”

Foto Jolien Wennekers. Tuinindestad

Eigenlijk was het de bedoeling dat kerstbomen vanaf dit weekend teruggebracht konden worden naar het kerstbomenasiel van Tuinindestad aan de Tarralaan. Vanwege de barre weersomstandigheden wordt echter de nadrukkelijke oproep gedaan om daar nog even mee te wachten.

“Vanwege het onzekere weer van deze dagen doen we het dringende verzoek om je boom nog niet terug te brengen”, vertelt Frans Kerver van Tuinindestad. “Zet de boom zolang lekker buiten en breng hem vanaf komende dinsdag 13 januari terug. Vanwege de omstandigheden hebben we de terugbrengperiode verzet naar dinsdag tot en met zondag 18 januari. We zijn dan dagelijks tussen 13.00 en 16.00 uur geopend.”

Het kerstbomenhotel is al jaren een groot succes. “Het is zonde dat er elk jaar kerstbomen worden gekocht die na twee of drie weken in huis alweer in de versnipperaar belanden”, liet Kerver eerder weten. “Daarom bieden wij de mogelijkheid om je kerstboom bij ons te laten ‘overzomeren’. Dit is uiteraard alleen mogelijk voor bomen met kluit. Na de kerstdagen breng je de boom terug, wij plaatsen hem weer in de grond en verzorgen hem. Begin december kun je je eigen boom dan weer ophalen.”

De belangstelling neemt elk jaar toe: “Al een jaar of vijf zitten we aan de limiet van wat we kunnen herbergen. Onze ruimte is beperkt; we kunnen niet onbeperkt bomen planten. Eigenlijk zou je in de drie noordelijke provincies een stuk of tien van dit soort locaties moeten hebben, want de vraag is enorm. Als je bedenkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 2,5 tot 3 miljoen kerstbomen verkocht worden, dan belandt daarvan nog maar een fractie in een asiel.”

Verslaggever Linge Hoevenaars maakte in december een reportage over het kerstbomenasiel: