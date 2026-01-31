Dringend verzoek sportclubs: geen sneeuwpoppen bouwen op kunstgrasvelden

Foto Andor Heij

De sneeuw van deze periode nodigt uit om erin te spelen. Toch komen sportclubs met kunstgrasvelden met het dringende advies om dat niet op hun velden te doen.

“Bij sneeuw en vorst is het kunstgras extra kwetsbaar”, laat een sportclub in de gemeente weten. “Door tijdens zulke momenten toch het veld te betreden, om er bijvoorbeeld een sneeuwpop te maken of om er te gaan sneeuwballen of rennen, is er een risico dat de vezelstructuur van het kunstgras beschadigd raakt. Hierdoor wordt het veld sneller glad en daardoor onveilig.”

Het “vriendelijke maar dringende verzoek” is daarom om de kunstgrasvelden met rust te laten zolang er sneeuw ligt. “Zo zorgen we er samen voor dat de velden veilig en in goede conditie blijven voor trainingen en wedstrijden.”

Vanwege de winterse omstandigheden zijn veel amateurwedstrijden bij zowel de jeugd als de senioren op zaterdag afgelast.