Drie Groningse jeugdspelers naar EK Snooker

Drie jeugdspelers van Snookervereniging Groningen nemen begin maart deel an het EK Snooker voor junioren in het Spaanse Gandia.

Het gaat om Bjarne Piekema, Matthias Weening en Casper Benjamins, alle drie 16 jaar oud, Het toernooi, dat duurt van 1 t/m 8 maart, brengt de beste jonge snookerspelers van Europa samen. De Groningse deelnemers begonnen vier jaar geleden op hetzelfde moment met snooker. Er was toen, na de corona periode, nog maar één jeugdspeler in Groningen actief. Mattias en Casper werden afgelopen seizoen resp. tweede en derde van Nederland bij de junioren.

“Voor deze jongens is deelname aan het EK niet alleen een sportieve beloning, maar vooral een enorme ervaring,” zegt voorzitter en jeugdtrainer Bram Downes. “Ze meten zich met de Europese top en doen kennis op die ze meenemen terug naar Nederland.” Bovendien ziet Downes dit als een kans om snooker verder onder de aandacht te brengen. “We hopen dat dit laat zien dat snooker meer is dan een cafésport en dat ook Groningse jeugd hier internationaal kan doorgroeien.”