Drie afwezigen bij FC Groningen in duel tegen Sparta

Foto via FC Groningen

FC Groningen mist in het duel tegen Sparta in Rotterdam zaterdagavond drie spelers.

Aanvoerder en middenvelder Stije Resink is geschorst en middenvelder Tika de Jonge en aanvaller Mats Seuntjens zijn geblesseerd.

Doordat sportpark Corpus den Hoorn onder een dik pak sneeuw ligt werd er getraind in het Euroborgstadion. “Hierdoor konden we ons prima voorbereiden”, aldus trainer Dick Lukkien. “Dat is een groot compliment naar het onderhoudsteam”.

FC Groningen verloor eerder dit seizoen in de competitie en in de beker van Sparta en er is alles aan gelegen om zaterdag wel een goed resultaat te halen.

Door de nederlaag tegen Fortuna Sittard staat FC Groningen zevende in de eredivisie. Sparta staat met een punt meer zesde.

Het duel tussen Sparta en FC Groningen in ‘Het Kasteel’ begint zaterdagavond om 21.00 uur en staat onder leiding van Sander van der Eijk.