Doorfietsroute langs A28 tussen Witte Molen en Haren tien weken dicht

Foto: Joris van Tweel - Doorfietsroute Assen - Groningen

Het fietspad langs de A28 en het Noord-Willemskanaal tussen de Witte Molen en Haren is van 26 januari tot en met 10 april afgesloten. Het deel tussen de Meerwegbrug en de fietstunnel bij P+R Haren is dicht van 6 februari tot en met 10 april.

Om het fietspad bij Haren aan te kunnen sluiten op de bestaande Doorfietsroute naar Groningen-Zuid, gaat de aannemer de route verbreden en aanpassen naar een betonfietspad. Ter hoogte van de rotonde en de loswal bij Haren wordt het tijdelijke fietspad weggehaald en komt een nieuw betonfietspad. Fietsers vanuit Glimmen en De Punt richting Haren worden omgeleid via het fietspad ten oosten van de A28. De Witte Molen blijft tijdens de afsluiting bereikbaar.

Bij de Doorfietsroute langs het Noord-Willemskanaal, tussen de Meerwegbrug en de fietstunnel bij P+R/A28 in Haren worden vanaf 6 februari zandzakken weggehaald en legt de aannemer een nieuw, breder fietspad aan. De alternatieve route voor fietser gaat via de P+R en de Nesciolaan in Haren. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Op 31 maart en 1 april wordt op het bestaande fietspad, vanaf de Meerwegbrug tot aan de rotonde Haren, een nieuwe slijtlaag aangebracht. Hierdoor is het fietspad deels gestremd. Er worden verkeersregelaars ingezet om fietsers te helpen oversteken bij de Meerweg. Op 11 april s de Doorfietsroute tussen De Witte Molen en Groningen-Zuid helemaal afgerond.