Donderdag vanaf middernacht code oranje

Foto: Joris van Tweel

Donderdag vanaf middernacht geldt voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden code oranje. Dat meldt het KNMI.

Het gaat in het noorden komende nacht langdurig sneeuwen. Door de stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht en kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Hiervoor geldt vanaf middernacht tot vrijdagmiddag 12 uur code oranje in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden.

Verder is het in het hele land plaatselijk glad, vooral op binnenwegen. In de loop van vrijdagmiddag en -avond kan het in de rest van het land gaan sneeuwen. Daar blijft code geel van kracht. Wegen, fietspaden en stoepen zijn glad. Het wegverkeer, maar ook fietsers en voetgangers kunnen hinder ondervinden.

Vrijdag valt er in Groningen op veel plaatsen 5 tot 10 centimeter sneeuw, mogelijk zelfs tot 15 centimeter. Door de stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht en kunnen er sneeuwduinen ontstaan. In de loop van vrijdagmiddag en -avond gaat het ook in de rest van het land sneeuwen.