“Donderdag grijs en grauw, vanaf zondag daalt de temperatuur weer”

Foto: Joris van Tweel

De sneeuw is verdwenen en de temperaturen liggen boven het vriespunt, maar vanaf zondag dalen de temperaturen weer, volgens OOG-weerman Johan Kamphuis.

Donderdag is het grijs. Vaak is het droog maar lokaal kan een spatje motregen vallen, vooral later op de dag. Het is zacht bij 9 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Minima rond 7 graden.

Vrijdag blijft het droog. Er trekken wolkenvelden over, maar het klaart ook nu en dan op. Bij een matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 3 tot 4, is het erg zacht: het wordt 9 of 10 graden. In de nacht enkele opklaringen waarbij de kans op een paar mistbanken toeneemt. Het koelt af naar 2 of zelfs 0 graden.

Vanaf zondag wordt het geleidelijk aan kouder met overdag maar net boven nul en in de nachten rond nul. Daarbij is het droog en vaak bewolkt.