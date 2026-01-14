Donar wint van Oostenrijkse Hefte Helfen Bulls Kapfenberg

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond gewonnen van het Oostenrijkse Hefte Helfen Bulls Kapfenberg in de European North Basketball League (ENBL). In Kapfenberg wonnen de Groninger basketballers met 89 – 81.



Het was de laatste wedstrijd voor Donar in de groepsfase van het toernooi. Of de ploeg doorgaat naar de volgende ronde is nog onzeker, aangezien nog niet alle wedstrijden zijn gespeeld. De eerste acht van de poule gaan door. Op dit moment staat Donar veilig, maar kan nog worden ingehaald door andere teams. De laatste wedstrijden van de groepsfase van de ENBL vinden plaats op 11 februari.