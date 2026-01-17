Donar wint in Weert eenvoudig van BAL

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen PrismaWorx BAL gewonnen. In Weert werd het 73-86.

Bij Donar speelde Kjeld Zuidema weer mee, nadat hij een tijdlang afwezig was wegens een blessure. Helaas kreeg Donar met een nieuwe tegenslag te maken, want Damian Forrest viel halverwege het eerst kwart geblesseerd uit. Dit kwart eindigde bij 17-16. In het tweede kwart namen de Groningers flink afstand, mede door een vijftal driepunters. Een 12-28 kwartuitslag betekende een 29-44 ruststand.

Na rust liep Donar verder uit, tot maximaal 26 punten bij 35-61. Aan het eind van het kwart was het 46-66. In het laatste kwart wist de thuisploeg de schade nog te beperken.

Dane Erikstrup had een ‘double-double’ met 19 punten en 10 rebounds. Evan Taylor maakte 16 punten en Carlton Linguard Jr. 11. Spelverdeler Austin Luke viel op met 12 assists. Bij BAL was Kara Sene topscorer met 19 punten.

Donar speelt komende zaterdag een thuiswedstrijd tegen Brussels Basketball.